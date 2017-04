Morata hoorde nog niks van Chelsea

Tatjana Muskiet

Álvaro Morata houdt zich niet bezig met transfergeruchten over Chelsea. Daar kan de Spanjaard worden herenigd met Antonio Conte. De twee werkten in het verleden samen bij Juventus. “Als hij me telkens probeert te bellen, heeft hij waarschijnlijk mijn oude nummer nog. Want ik heb niks gehoord”, liet Morata weten in gesprek met AS.

“Ik voel me goed bij Real Madrid, dat is het belangrijkst. Ik maak doelpunten en voel me belangrijk. Zo wil ik het graag houden.” De 24-jarige middenvelder maakte woensdag een hattrick in de gewonnen uitwedstrijd tegen Leganés (2-4).

Aan de lange termijn wil Morata nog niet denken. “Ik kan niet aan volgend seizoen denken als de belangrijkste fase van dit seizoen nu voor ons staat.” Real Madrid heeft in La Liga, met een inhaalwedstrijd tegoed, twee punten voorsprong op nummer twee Barcelona. (goal)…[+]