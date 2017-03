Mourinho dient klacht in over ‘gevaarlijk veld’

Tatjana Muskiet

José Mourinho overweegt donderdagavond enkele van zijn beste spelers aan de kant te houden in de wedstrijd van Manchester United bij Rostov in de Europa League. De coach vindt het veld in Rusland simpelweg te gevaarlijk voor de voetballers. ,,Ik heb een klacht ingediend bij de UEFA, maar werd niet serieus genomen”, verklaarde de Portugees. Na een lange winterstop is de piste, waar begin dit seizoen ook Ajax en PSV speelden, sinds kort weer in gebruik. ,,Ik wist niet wat ik zag”, aldus Mourinho. ,,Tegen een meneer van de UEFA heb ik mijn zorgen uitgesproken. Maar volgens hem was er niets aan de hand. Hij zei dat mijn voetballers goed verzekerd zijn.” (Telegraaf)...[+]