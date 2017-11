Mourinho neemt het op voor ‘onaantastbare’ Lukaku

Tatjana Muskiet

José Mourinho heeft het maandag opgenomen voor Romelu Lukaku. De Portugese coach van Manchester United vindt het belachelijk dat fans klagen dat de Belg al vijf duels niet heeft gescoord.

De van Everton overgekomen spits was dit seizoen al elf keer trefzeker voor zijn nieuwe club, maar zijn productie stokt deze maand. Dat leidt tot kritiek van de fans. “Het gaat bij een spits niet louter om doelpunten”, zei Mourinho maandag. “Ook als hij een keer niet scoort doet hij fantastisch werk voor het team.” “De fans kopen kaartjes en mogen hun ongenoegen uiten, maar dan is het aan mij om mijn spelers te beschermen”, meende de Portugees. “Wat mij betreft is Lukaku onaantastbaar. Deze geweldige speler staat buiten elke discussie en is wekelijks van grote waarde.”