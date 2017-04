Mourinho: ‘Neus Aguero was niet gebroken’

Tatjana Muskiet

Marouane Fellaini liet zich door Sergio Aguero uit de tent lokken en ontving een rode kaart in de derby Manchester United en Manchester City. Manchester United-manager José Mourinho liet na afloop in bedekte termen weten dat de Argentijn van Manchester City zich wellicht volgens hem een beetje had aangesteld. “Ik zag Aguero in de tunnel. Zijn neus was niet gebroken en zijn hoofd was ook niet gebroken. Zijn gezicht zag er prachtig uit, als altijd.” Mourinho wist echter ook wel dat arbiter Martin Atkinson de juiste beslissing nam met het wegsturen van de Belg. “Ik heb Marouane gesproken. Hij is zeer teleurgesteld. Het voelt voor hem dat een rode kaart is omdat hij Marouane Fellaini is. Ik heb de arbiter gesproken en die zei dat het in zijn opinie een rode kaart is. Ik heb het niet gezien, maar ik kan me zo voorstellen dat het misschien een beetje rood is.”(Telegraaf)…[+]