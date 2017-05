Mourinho rekent op Pogba in Spanje

Tatjana Muskiet

Manchester United kan donderdag in de eerste halve finale van de Europa League bij Celta de Vigo weer beschikken over Phil Jones, Chris Smalling en Eric Bailly. De verdedigers Smalling en Jones hebben door blessures zes weken niet gespeeld. Bailly had het afgelopen weekeinde de ontmoeting met Swansea niet helemaal goed doorstaan. Coach José Mourinho gaf bovendien aan dat Paul Pogba kan spelen in Spanje. De Franse middenvelder, min of meer de duurste speler ter wereld, miste de laatste twee duels wegens spierproblemen.(Telegraaf)…[+]