Mourinho: “Rooney is niet snel genoeg”

Tatjana Muskiet

Manchester United-manager José Mourinho zette Wayne Rooney zaterdag niet op de bank vanwege zijn wangedrag in de interlandperiode, maar omdat hij te langzaam is. Rooney raakte in opspraak toen hij tijdens de interlandperiode met Engeland dronken werd gefotografeerd. Hij werd in het duel met Arsenal (1-1) op de bank gezet, waarbij Anthony Martial en Marcus Rashford de voorkeur kregen in de voorhoede.(goal.com)...[+]