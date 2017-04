Mourinho stelt dat United-spelers plezier misten onder Van Gaal

“De spelersgroep die ik vorig jaar op Old Trafford aantrof was een goede selectie”, zegt Mourinho op de persconferentie in de voorbereiding op de thuiswedstrijd van zondag tegen Swansea City. “Het zijn echt, goede mensen, goede jongens die goed bezig waren met hun vak. Het was een selectie waarin iedereen goed met elkaar omging. Dat heeft Van Gaal goed gedaan”, vervolgt de manager van Manchester United.

“Ik denk echter wel dat de spelers plezier, vertrouwen en geloof in eigen kunnen tekortkwamen. En dat zijn juist aspecten die nog wat meer vechtlust en veerkracht aan het team toevoegen. Dat tonen ze nu wel.”(Nu.nl)…[+]