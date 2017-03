Mourinho voor Chelsea-uit: ‘Geen Nicky Butt-team’

Tatjana Muskiet

Zijn spelers hadden het donderdagavond niet makkelijk op bezoek bij Rostov (1-1), maar daar had José Mourinho wel een verklaring voor. “Het was onmogelijk om beter te spelen”, aldus de manager van Manchester United, die zich vooraf al opwond over de dramatische staat van het veld. “Gezien de omstandigheden was het een heel goede prestatie. We speelden zoals werd geëist. Ik weet nog dat ik als kind in Portugal een paar wedstrijden op zulke velden heb gespeeld.” Maandag wacht de volgende wedstrijd van United. Op het Stamford Bridge van Chelsea staat de kwartfinale van de FA Cup op de planning. Donderdag wacht dan de Europa League-return tegen Rostov op Old Trafford…[+]