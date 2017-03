Mourinho wil meer respect voor ‘multimiljonair’ Pogba

Tatjana Muskiet

José Mourinho vindt dat Paul Pogba meer respect verdient dan hij op dit moment in de sportmedia krijgt. “Ik heb het gevoel dat de wereld zijn waarden aan het verliezen is en dat er soms sprake is van afgunst.” “Ik ben vooral bang voor de volgende generatie, als de zaken in deze richting gaan. Afgunst is overal”, zei de manager van Manchester United in aanloop naar de Europa League-return tegen FK Rostov. “Het is niet Paul zijn fout dat hij tien keer zoveel geld krijgt dan sommige andere spelers in het verleden kregen. Het is niet zijn schuld dat sommige experts serieuze problemen hebben en elke pond nodig hebben om te overleven, terwijl Paul een multimiljonair is.” (Telegraaf)…[+]