Müller reageert op commotie over San Marino

Tatjana Muskiet

Thomas Müller heeft gereageerd op de kritiek die hij kreeg voor zijn uitlatingen over het WK-kwalificatieduel van Duitsland met San Marino.Die Mannschaft won vrijdag met 0-8 van San Marino en verschillende media schreven dat Müller na afloop zou hebben gezegd dat zulke wedstrijden ‘niets met profvoetbal hebben te maken’. Volgens de aanvaller van Bayern München zijn zijn woorden echter uit zijn verband gerukt.”Mijn statement na de wedstrijd van vrijdag ging over de sportieve waarde van zo’n wedstrijd in verhouding tot het risico op blessures. Sommige media hebben dit uit de context gehaald en nu krijgen de mensen een verkeerde indruk”, schrijft Müller op Facebook.(goal.com)…[+]