Murray overtuigend door in Madrid

Tatjana Muskiet

Andy Murray heeft overtuigend de derde ronde van het tennistoernooi in Madrid bereikt. De Britse nummer 1 van de wereld ontdeed zich in twee sets van de Roemeen Marius Copil. Murray won de partij binnen anderhalf uur met 6-4 6-3. Murray was in de eerste ronde vrijgeloot. Hij speelde zijn eerste partij sinds de uitschakeling in de halve finales in Barcelona, waarin hij verloor van de Oostenrijker Dominic Thiem.(telegraaf)…[+]