Nadal: ‘Ergste nederlaag van dit jaar’

Tatjana Muskiet

Dat Rafael Nadal er niet in slaagde op het tennistoernooi van Montreal weer de nummer een van de wereld te worden kwam hard aan bij de Spanjaard. “Dit had nooit mogen gebeuren”, zei hij na zijn nederlaag in de achtste finales tegen de ongeplaatste jongeling Denis Sjapovalov. “Dit is zonder meer de ergste nederlaag die me dit jaar is overkomen.” Een duidelijke verklaring had hij niet. “Ik speelde vreselijk slecht, hij enorm goed. Desondanks mag ik het gewoon niet laten afweten op zo’n belangrijk moment tegen iemand die veel lager op de wereldranglijst staat dan ik. Het enige dat ik nu kan doen is hem feliciteren. En vervolgens proberen volgende week beter te presteren.”(Telegraaf)…[+]