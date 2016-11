Nasri onthult geheim achter succes Guardiola

Tatjana Muskiet

Samir Nasri zegt dat Pep Guardiola’s geheim om het beste uit zijn spelers te krijgen, het verbieden van seks na middernacht is. Nasri vertrok in augustus op huurbasis naar Sevilla, nadat hij bij Manchester City onder de nieuwe manager in de openingswedstrijden tot slechts vijftien speelminuten kwam. Ondanks dat de Fransman maar kort werkte met Guardiola, is hij een duidelijke instructie richting te ploeg niet vergeten. “Relaties moeten voor middernacht plaatsvinden. Zelfs als je een vrije dag hebt de volgende dag”, vertelde Nasri tegen L’Equipe du Soir toen hem gevraagd werd wat het geheim van Guardiola is om het beste uit zijn spelers te krijgen.(goal.com)…[+]