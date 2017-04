Neres en Kluivert plaag voor Feyenoord-defensie

Tatjana Muskiet

Ajax won vanmiddag overtuigend van de koploper. Feyenoord werd slechts met 2-1 verslagen, maar door o.a. David Neres en Justin Kluivert had dat meer kunnen zijn.Neres en Kluivert wisselden onderling veel af. In de hele eerste helft was het voor Feyenoord-backs Nelom en Karsdorp vaak moeilijk om in te schatten wat de buitenspeler, die ze op dat moment tegenover zich hadden staan, zou gaan doen. Alleen al de dreiging van de twee jonge jongens op de flanken, had in het eerste bedrijf voor meer dan twee goals kunnen zorgen.Naarmate de tijd verstreek werd Neres steeds meer gezocht, omdat Nelom veelal slachtoffer werd van zijn vlugge acties. Af en toe nam de Braziliaan iets te veel hooi op zijn vork, door het in een persoonlijk duel bijvoorbeeld op te nemen tegen drie verdedigers.(goal)…[+]