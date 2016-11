Neymar betuigt steun aan Chapecoense-slachtoffers en nabestaanden

Tatjana Muskiet

Brazilië en Barcelona-ster Neymar heeft zijn steun betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden van de vliegtuigramp waarbij Chapecoense betrokken is. Autoriteiten bevestigden de dood van 76 mensen, die omkwamen tijdens een vlucht tussen Bolivia en Colombia. Er wordt gemeld dat er zes overlevenden zijn aangetroffen bij het vliegtuigwrak, waaronder twee doelmannen van Chapecoense.Aan boord van het vliegtuig bevonden zich spelers, de technische staf en journalisten. Zij waren op weg naar de eerste finalewedstrijd voor de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europa League, tegen Atlético Nacional in Medellin.

“Deze tragedie is ongelooflijk”, laat Neymar weten via zijn Instagram-account. “Deze gebeurtenissen zijn niet te geloven, dat het vliegtuig is neergestort is niet te geloven. Het is onmogelijk om te geloven dat atleten, mensen, in het vliegtuig zaten en om zijn gekomen. Dat ze nu hun familie achterlaten.”(Goal.com)…[+]