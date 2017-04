Neymar blijft geschorst en mist El Clásico

Tatjana Muskiet

Barcelona’s beroep inzake de schorsing van Neymar, is door de Spaanse voetbalbond afgewezen. Daardoor blijft de Braziliaan geschorst voor drie duels.Op zaterdag 8 april tegen Málaga (2-0 verlies) werd Neymar met twee gele kaarten van het veld gestuurd. Dat zou hem normaal gesproken één wedstrijd schorsing opleveren.

Toen de topschutter het veld verliet, toonde hij echter een cynisch applausje voor de vierde official. Dat werd opgenomen in het rapport van de arbitrage. Vanwege het applausje moet Neymar nu dus langer vanaf de tribune toekijken dan normaal.

Barcelona was het niet eens met het besluit van de Spaanse bond, en tekende beroep aan, echter zonder succes. (Goal)…[+]