Neymar wacht rechtszaak wegens fraude

Tatjana Muskiet

De Braziliaanse aanvaller Neymar wacht een verdere rechtsgang wegens fraude in Spanje. Dit wegens financieel gesjoemel tijdens zijn overgang van Santos naar Barcelona in 2013. Het Spaans Hooggerechtshof heeft dat donderdag besloten. Niet alleen Neymar moet terechtstaan. Ook zijn ouders, beide clubs en bestuursleden van beide verenigingen dienen zich te verantwoorden. In november eisten aanklagers dat Neymar moet worden gestraft met 10 miljoen euro boete en een gevangenisstraf van twee jaar. Aangezien het zijn eerste vergrijp betreft is het hoogst onwaarschijnlijk dat de speler daadwerkelijk achter de tralies belandt.(Telegraaf)…[+]