Nice wint ook zonder Balotelli

Tatjana Muskiet

Olympique Nice blijft koploper in Ligue 1 door een benauwde zege bij Saint-Étienne. De bezoekers moesten zich zien te redden zonder Mario Balotelli. De topschutter van Nice mocht vanwege een schorsing niet meedoen en hij maakte van de gelegenheid gebruik om AC Milan – Internazionale bij te wonen. Zonder Balotelli wist Nice voor rust geen grote kansen te creëren, al slaagde de thuisploeg daar ook niet echt in.

Na de pauze was dat anders. Nice nam het heft steeds meer in handen en via Valentin Eysseric werd het na ruim een uur spelen 0-1. Eysseric was daarna ook dicht bij een tweede treffer, maar hij verzuimde de wedstrijd te beslissen. Het schot ging net naast.(goal.com)…[+]