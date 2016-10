Nog geen medische evacuaties uit Aleppo

Tatjana Muskiet

DAMASCUS – Hulpverleners konden vrijdag nog niet beginnen met medische evacuaties uit het belegerde oostelijke deel van de Syrische stad Aleppo. ,,Onze medewerkers staan klaar, maar wij hebben nog geen veiligheidsgaranties”, zei een woordvoerder van het Internationale Rode Kruis. Hulpverleners hoopten van de gevechtspauze in Aleppo gebruik te maken om honderden gewonden en zieken uit Oost-Aleppo te halen en hulpgoederen en voedsel af te leveren.De Syrische ambassadeur in Genève liet weten dat Syrië twee dagen geleden al toestemming heeft gegeven voor de medische evacuaties. De regering heeft bussen en ambulances klaarstaan, maar de evacuaties komen niet op gang omdat ,,terroristen” de corridors en doorlaatposten met mortieren of sluipschutters bestoken”, zei hij.(Telegraaf)…[+]