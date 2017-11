Noord-Ierse partijen slagen er niet in nieuwe regering te vormen

De republikeinse Sinn Féin en de Partij van de Democratische Unionisten (DUP) onderhandelen sinds maart over een nieuwe regering. Een van de pijnpunten bij de onderhandelingen is de gedoogsteun die de DUP geeft aan de Britse regering waardoor die volgens Sinn Féin haar neutraliteit heeft verloren.

Toch is niet alle hoop op een deal vervlogen. Sinn Féin liet onmiddellijk na de mislukking weten dat men bereid is de gesprekken te hervatten. De Unionisten hebben zich daar nog niet over uitgelaten. De politieke crisis in Noord-Ierland begon in januari. Toen trad vicepremier Martin McGuinness (Sinn Féin) af vanwege een ruzie over het beleid van premier Foster. Daarop werden in maart nieuwe verkiezingen gehouden.(NU.nl)…[+]