Olifanten gered uit zee

Tatjana Muskiet

COLOMBO – De Sri Lankaanse kustwacht heeft zondag twee jonge olifanten uit zee gered die in de problemen waren gekomen door de sterke stroming. De reddingsdiensten moesten twee weken geleden ook al in actie komen om een olifant uit het water te halen. Het was een hels karwei om de dieren op het droge te halen. Er moesten duikers van de marine, touwen en talloze boten aan te pas komen om de wilde beesten in veiligheid te brengen. Foto’s en video’s van de dieren laten zien hoe de gestreste olifanten nauwelijks hun slurven boven water kunnen halen in de diepe zee, zo’n halve kilometer uit de kust. De dieren maken het inmiddels weer goed.(Telegraaf)…[+]