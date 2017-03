Onana: “Jones de beste van de Eredivisie”

Tatjana Muskiet

Ajax-doelman André Onana oogst dit seizoen vol lof en hij hield Tim Krul buiten de basis. Zelf roemt hij Feyenoord-keeper Brad Jones.Toen Jasper Cillessen vorig jaar Ajax verliet werd Tim Krul aangetrokken, maar omdat die nog geblesseerd was kreeg Onana een plaats onder de lat in Amsterdam. Die stond hij niet meer af, want de 20-jarige goalie keept een topseizoen. Zondag speelt Onana de Klassieker tegen Feyenoord en ook daarin heeft hij vertrouwen. “Ik weet dat we gaan winnen”, zegt de Kameroener tegen de NOS. “Thuis zijn we heel sterk. Het is voor zowel Ajax als Feyenoord een cruciale wedstrijd. Ik geloof erin. Honderd procent. Het wordt niet makkelijk, maar wij gaan winnen.”(goal)…[+]