Onderzoek naar witwassen geld familie Assad

Tatjana Muskiet

MARBELLA – De Spaanse justitie onderzoekt of een oom van de Syrische president Bashar al-Assad, de 79-jarige Rifaat al-Assad, in Spanje geld heeft witgewassen voor criminele bendes aan de Costa del Sol. In de badplaats Puerto Banús, vlakbij Marbella, is daarvoor huiszoeking gedaan in het luxe appartementencomplex Grey de Albion, meldden Spaanse media dinsdag. Rifaat al-Assad heeft meerdere zaken in Marbella. Hij verplaatst zich er omringd door een schare lijfwachten. Het is niet bekend waar hij nu is. Het onderzoek loopt al sinds december. Er zijn vijftien huiszoekingen verricht en de rekeningen van zestien personen zijn geblokkeerd net als rekeningen van meer dan zeventig andere rechtspersonen. (telegraaf)…[+]