Oogblessure Van Persie valt mee

Tatjana Muskiet

Robin van Persie was zondag trefzeker bij Fenerbahçe, maar vanwege een lelijke oogblessure kon hij de wedstrijd niet afmaken. De spits moest naar het ziekenhuis worden gebracht.Van Persie had na 26 minuten de score geopend tegen Akhisar Belediyespor toen hij kort voor rust geblesseerd raakte. In het strafschopgebied kwam de Oranje-topscorer aller tijden ongelukkig in botsing met een tegenstander. Op het tv-kanaal van Fenerbahçe was vervolgens te zien hoe hij per brancard naar een ambulance werd gedragen.(goal.com)…[+]