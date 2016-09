Oppositie hoopt niet op populistische jaarrede president

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO- President Desi Bouterse presenteert vrijdag zijn begroting voor het dienstjaar 2017 aan De Nationale Assemblee. Daarbij zal hij aan de volksvertegenwoordigers vragen een cheque van SRD 8,1 miljard te ondertekenen en voorhouden dat de verwachte staatinkomsten ruim 7 miljard zal zijn. Het parlement buigt zich dan de komende weken dan over de voorgehouden beleidsprogramma’s en is het streven om nog voor de kerstdagen een besluit te nemen over de ingediende begroting. “Wij willen geen populistische dingen horen”, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland over de uiteenzetting van de president.

Hij kijkt uit naar een strakke presentatie van het staatshoofd aanstaande vrijdag waarbij de koe bij de horens wordt gevat en concrete oplossingen worden geboden voor de problemen waarin het land is. “ Wij hopen niet dat de president populistische projecten en voornemens gaat presenteren die ons de afgelopen jaren al in grote problemen hebben gebracht”, zegt de parlementariër.

Rusland kan begrip op brengen voor het feit dat er zwaar bezuinigd zal moeten worden om de economie draaiende te houden. Ook de voorgenomen investeringen om de productie op te voeren krijgt ingang bij Rusland. Waar hij zich echter zorgen om maakt is de onzekerheid dat de staatsmiddelen daadwerkelijk gebruikt worden om er rendement uit te halen. “ Wij verwachten dat de president concreet in zal gaan op de problemen die er vandaag de dag zijn en de oplossing die er zijn. Wij willen in ieder geval geen zaken die twijfelachtig zijn.”

Extra aandacht vraagt hij voor onderwijs- en gezondheidsvraagstukken alsook het tegengaan van de verarming. “ Omdat wij ook daarmee een situatie hebben dat wanneer het verkeerd gaat dat het vele jaren zal duren om weer op ter bouwen. Wij willen concrete zaken horen”, aldus Rusland. Het begrotingstekort voor het komend dienstjaar bedraagt bijna 1,2 miljard en daar zal de regering antwoorden moeten presenteren hoe zij dat zal opvangen…[+]