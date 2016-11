Oud-chirurg Tom Price mag Obamacare gaan ontleden

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – Donald Trump draagt Tom Price voor als minister van Volksgezondheid. Met zijn keuze voor de Afgevaardigde uit Atlanta, die vroeger orthopedisch chirurg was, maakt de aankomende president van de Verenigde Staten duidelijk dat het hem menens is met het afschaffen – of in elk geval ingrijpend veranderen – van Obamacare.