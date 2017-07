Oud-president Carter ontslagen uit ziekenhuis

Tatjana Muskiet

WINNIPEG – De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is vrijdag ontslagen uit een ziekenhuis in Canada. De 92-jarige was daar een dag eerder opgenomen nadat hij onwel was geworden tijdens een project van een non-profitorganisatie. Carter zakte donderdagochtend in elkaar nadat hij ongeveer een uur hout had staan zagen in de zon, zei een getuige tegen CBC News. Dat gebeurde terwijl hij in Winnipeg hielp bij de bouw van een huis voor de organisatie Habitat for Humanity. De oud-president bleek te lijden aan uitdrogingsverschijnselen. ┬áCarter en zijn vrouw Rosalynn zijn volgens CBC fervente aanhangers van de liefdadigheidsorganisatie, die woningen neerzet voor mensen met een laag inkomen. De oud-president had de andere vrijwilligers vanuit zijn ziekenhuisbed opgeroepen vooral door te gaan met bouwen, en daarbij voldoende water te drinken.(Telegraaf)…[+]