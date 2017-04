Palermo ontslaat vierde trainer dit seizoen

Tatjana Muskiet

Het gaat niet goed met Palermo. De ploeg is de nummer negentien van de Serie A en is alweer toe aan de vijfde trainer van dit seizoen. De club heeft ook Diego Lopez ontslagen, die dit seizoen het stokje overnam van Eugenio Corini en hiermee de vierde trainer van Palermo werd. Eerder stonden ook Davide Ballardini en Roberto De Zerbi aan het roer.Lopez kreeg tien wedstrijden de tijd, waarna ook hij werd weggestuurd. De Italiaan verloor zeven wedstrijden, waardoor Palermo opnieuw ingreep. Diego Bortoluzzi neemt zijn taken over en wordt hiermee de dertiende trainer in twee seizoenen tijd.Het is de vraag of hij ervoor kan zorgen dat Palermo volgend seizoen op het hoogste niveau van Italië speelt. De ploeg staat momenteel negentiende en staat acht punten achter op nummer zeventien.