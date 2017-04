PALU:” Huidige sfeer brengt ons nergens

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO- De huidige politieke sfeer van confrontatie, politiek beïnvloede stakingen en “pro-contra” zal ons wederom nergens leiden. In deze politieke sfeer gaat het slechts om personen en politieke partijen in de regering die “naar huis moeten”. Er wordt bewust geen ruimte gecreëerd om te discussiëren over beleid en blijvende oplossingen die ons uit de huidige structurele problemen zouden moeten halen. We moeten leren uit onze geschiedenis en begrijpen dat dit politiek gedrag in onze politiek voering ons ook in het verleden nergens heeft gebracht.

Willen we uit de huidige problemen geraken dan zullen we vooral durven om onszelf in de spiegel aan te kijken. De oppositie partijen die nu op straat lopen hebben dit reeds in het verleden gedaan. Onder de regering Wijdenbosch zijn mensen massaal gemobiliseerd door hen. Dit leidde indirect tot een verlies van de meerderheid in DNA waardoor er toen vervroegde verkiezingen werden uitgeschreven. Onder de daaropvolgende regeringen Venetiaan bracht de huidige NDP coalitie ook massa’s op de been vanwege de harde maatregelen die toen genomen werden. Ondanks dat er meer dan een miljard aan ontwikkelingshulp werd ontvangen en de stijgende goudprijzen, kwamen de regeringen Venetiaan niet verder dan het “sparen” van een monetaire reserve van SRD750 miljoen en een devaluerende SRD in 2010. Nu in 2017 zien wij weer het omgekeerde waar wederom het volk wordt gemobiliseerd en misleid alsof het slechts zou gaan om deze of gene te vervangen, en dan lossen alle problemen vanzelf wel op; “elke regering zou beter zijn dan de huidige zittende regering”…[+]