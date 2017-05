‘Panenka’ van Messi hoogtepunt in Barça-zege

Tatjana Muskiet

Barcelona weet van geen opgeven in de Spaanse titelrace. De regerend kampioen won zaterdag met 4-1 van Villarreal in Camp Nou. Lionel Messi (twee), Neymar en Luis Suarez verdeelden de doelpunten bij de thuisploeg. Even voor rust counterde Cedric Bakambu naar de gelijkmaker. De strafschop waarmee Messi tien minuten voor tijd de 4-1 aantekende, was een mooie afsluiting van het duel. De ‘Panenka-penalty’ van de Argentijn viel net onder de lat binnen achter de kansloze doelman Andres Fernandez.(Telegraaf)…[+]