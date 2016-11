Parijs herdenkt aanslagen sober

Tatjana Muskiet

PARIJS – Parijs herdenkt zondag de bloedige terroristische aanslagen van een jaar geleden die aan 130 mensen het leven hebben gekost. Terroristen zaaiden dood en verderf bij het Stade de France in Saint-Denis en in Parijs voor en in cafés en in het muziektheater Bataclan. De gemeente Parijs wil de herdenkingen een sober karakter geven.