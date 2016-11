Parlour: “Hij zou perfect zijn voor Manchester United”

Tatjana Muskiet

Voormalig Arsenal-middenvelder Ray Parlour denkt dat Tottenham Hotspur-aanvaller Harry Kane de perfecte aanwinst is voor Manchester United.Tottenham Hotspur zou de contractbesprekingen met Kane gestopt zijn, omdat beide partijen het niet eens zouden worden over het salaris van de spits. Verschillende grote clubs, waaronder Manchester United, zouden nu hun kans ruiken om de Engels international vast te kunnen leggen. Ik ben er zeker van dat Manchester United naar hem zal kijken”, vertelde Parlour tegen talkSport. “Ze zullen denken: ‘Ok, Zlatan Ibrahimović speelt hier op dit moment, maar hij wordt een beetje minder, dus we hebben misschien snel een nieuwe spits nodig’.”(goal.com)…[+]