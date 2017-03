Pep vindt dat City voorbeeld Barça en Real had moeten volgen

Tatjana Muskiet

Manchester City vloog woensdag ondanks een redelijke marge uit de Champions League. En dat terwijl in eigen huis nog wel met 5-3 was gewonnen van AS Monaco. Pep Guardiola zag dat zijn ploeg naliet wat FC Barcelona en Real Madrid wel deden. “Dode spelsituaties zijn heel belangrijk op dit niveau. Barça en Real waren daar vorige week succesvol mee. Wij niet”, aldus de balende Spanjaard, die ondanks de nederlaag wel een record van Louis van Gaal verbrak. “In de eerste helft gaven we niet thuis. De tweede helft was exceptioneel, maar het was niet genoeg”, stelde Guardiola in gesprek met BT Sport. De manager vond dat het verlies te maken had met jeugdigheid. “We hebben te weinig ervaring.”(telegraaf)…[+]