Piqué kan leven met nederlaag Barça

Tatjana Muskiet

Het zou zomaar kunnen dat FC Barcelona zondagavond tegen Deportivo La Coruna (2-1 verlies) de titel verspeelde. Voor Gerard Piqué betekende de nederlaag echter niet het einde van de wereld. “Spelers zijn geen machines”, zei de ervaren verdediger na de nederlaag in Riazor. “Iedereen verbonden aan Barcelona had getekend voor de comeback tegen PSG (6-1 zege in de Champions League, red.) en daarna een nederlaag tegen Deportivo. De inspanningen van afgelopen woensdag maakten het lastig vandaag. Maar de kalender is voor iedereen zwaar.” Barcelona heeft door de nederlaag nu twee punten minder dan Real Madrid. De aartsrivaal heeft bovendien een duel minder gespeeld. “We blijven vechten. Er zijn nog een heleboel wedstrijden te gaan.”(Telegraaf)…[+]