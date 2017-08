Piqué ontdaan: ‘Real voor het eerst superieur’

Tatjana Muskiet

FC Barcelona verloor de laatste jaren wel vaker van Real Madrid, maar de manier waarop het woensdag in de return van de Spaanse Supercup ging deed bij de spelers van de Catalaanse club veel pijn. ,,We zitten niet in ons beste moment, en zijn ver verwijderd van het niveau dat we bij dit team en bij deze club gewend zijn. Voor het eerst voelden wij dat Real Madrid superieur was”, zei verdediger Gerard Piqué.Voor Real was het, na winst van de Europese Supercup, al de tweede prijs dit seizoen. Trainer Zinedine Zidane van Real Madrid bleef rustig na de vele positieve commentaren woensdag. ,,De eerste helft was spectaculair. We zijn het seizoen goed begonnen, maar we hebben nog een lange weg te gaan.”(Telegraaf)…[+]