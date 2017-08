Politica in boerka naar parlement

Tatjana Muskiet

CANBERRA – In een poging een verbod ingevoerd te krijgen op de boerka, heeft een extreemrechtse Australische politica donderdag zelf een boerka aangetrokken en is ermee naar het parlement gegaan. De Australische regering en moslims hebben de actie van senator Pauline Hanson van de partij One Nation veroordeeld.Hanson zat gedurende twintig minuten in de vergaderzaal voordat ze de boerka uitdeed om vervolgens een verbod op het dragen van boerka’s in het openbaar te eisen. ,,Ik ben blij dat ik dit ding uit kan doen want dit hoort niet in dit parlement”, aldus Hanson. ,,Als een persoon een bivakmuts of een helm draagt en een bank en ieder ander gebouw binnen wil gaan, moet hij deze afdoen. Waarom is dat niet het geval voor iemand die haar gezicht bedekt en niet geïdentificeerd kan worden?”(Telegraaf)…[+]