Politie doorzoekt ziekenhuis na kindermoord

Tatjana Muskiet

MÖNCHENGLADBACH – De Duitse politie heeft in het onderzoek naar een gruwelijke kindermoord donderdag huiszoeking gedaan in een ziekenhuis in Mönchengladbach, 20 kilometer ten oosten van Roermond. Het is niet duidelijk wat de agenten precies zoeken. De zoekactie volgt op berichten dat de hoofdverdachte Marcel Hesse gewond aan zijn hand zou kunnen zijn. De krant WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) berichtte donderdag dat er van Hesse weer berichten zijn opgedoken op het anonieme ’dark web’. Hij zou dinsdag boodschappen hebben verstuurd, waarin hij onder meer stelt de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) te hebben verlaten. NRW grenst aan de Nederlandse provincies Overijssel, Gelderland en Limburg. (Telegraaf)…[+]