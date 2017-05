Politie VS schiet zwarte tiener (15) door hoofd

Tatjana Muskiet

BALCH SPRINGS (VS) – Een Amerikaanse agent heeft afgelopen weekeinde in de Amerikaanse staat Texas een ongewapende Afro-Amerikaanse tiener doodgeschoten die in een auto zat op de terugweg van een feestje. Een nieuw dieptepunt in het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen in de VS.

De 15-jarige Jordan Edwards was afgelopen zaterdag met vrienden op een huisfeestje toen agenten een melding kregen over ’meerdere dronken minderjarige kinderen’. Toegesnelde politiemannen zouden ter plaatse schoten hebben gehoord, zo klinkt de verklaring van het lokale politiekorps. In de tussentijd besloten Edwards en zijn vrienden het feest te verlaten en reed de groep weg in een auto. Daarop opende een van de politiemannen het vuur. Met zijn geweer vuurde hij verschillende kogels af in de richting van de auto. Edwards, die op de passagiersstoel zat, werd in zijn hoofd geraakt en overleed ter plekke.Volgens de politie zou de auto waarin de tieners zaten ondanks waarschuwingen in de richting van de agenten zijn gereden en zouden de politiemannen zich bedreigd hebben gevoeld. Niet vrijgegeven beelden gemaakt met een dashboard-camera tonen echter aan dat de auto de andere kant opreed, zo melden verschillende Amerikaanse media. (Telegraaf)…[+]