Politie zoekt verduisterde auto

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De politie van Wanica is bezig een auto die zou zijn verduisterd te zoeken. Een minderjarige had de auto van zijn tante geleend en ging daarmee weg. Hij nam een vriend die vermoedelijk in het bezit is van een rijbewijs mee om te gaan rijden. Zij reden met de auto, maar brachten hem niet meer terug. De tante en overige familieleden hielden de minderjarige en zijn vriend aan en droegen hen over aan de politie. De politie heeft de jongens na verhoor heengezonden. Zij verklaarden dat de wagen bij een ander is die nog niet is achterhaald. De politie is op zoek naar de derde jongen en het voertuig…[+]