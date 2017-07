Politieoptreden bij rellen G20-top onderzocht

Tatjana Muskiet

HAMBURG – De autoriteiten in Hamburg hebben een vooronderzoek ingesteld naar mogelijk buitensporig gewelddadig optreden van 35 agenten tijdens de rellen rond de G20-top in de stad. In 27 gevallen wordt bekeken of de agenten onnodig lichamelijk letsel hebben toegebracht aan relschoppers. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken doet onderzoek. Een woordvoerster sloot vrijdag niet uit dat het onderzoek naar het politieoptreden wordt uitgebreid. Burgemeester Olaf Scholz had eerder meermaals uitgesloten dat de politie regels had overtreden. Daarbij kreeg hij steun uit internationale hoek. Zo vond Jean-Claude Juncker de kritiek op het optreden van de politie „onrechtvaardig en onbegrijpelijk.” Volgens de voorzitter van de Europese Commissie heeft „iedere politieagent zijn leven op het spel gezet. Dat verdient erkenning, geen kritiek.” (Telegraaf)…[+]