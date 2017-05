Portugese politiechef: ’Maddie gecremeerd’

Tatjana Muskiet

AMSTERDAM – Het vermiste meisje Madeleine McCann leeft niet meer en is na haar dood gecremeerd. Dat claimt de controversiële politiechef Goncalo Amaral, die tien jaar geleden betrokken was bij het onderzoek naar de verdwenen Britse peuter. Amaral deed de opmerkelijke uitspraak op de Portugese televisie. Morgen, 3 mei, is het tien jaar geleden dat Maddie verdween uit het vakantiehuisje in de Portugese plaats Praia da Luz.

Volgens de voormalig agent zouden in de nacht van haar verdwijning drie personen een kerk zijn binnengegaan met een doos met daarin de overblijfselen van Maddie. Er zou daar later een Britse vrouw worden gecremeerd. „De overblijfselen van het meisje zijn tegelijkertijd in de verbrandingsoven gestopt”, aldus Amaral. Volgens de Portugees zouden Kate en Gerry McCann, de ouders van het meisje, informatie achterhouden. Zij hadden de sleutels van de kerk, zegt Amaral…[+]