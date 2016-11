Priebus stafchef Trump

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – President-elect Donald Trump kiest de voorzitter van de Republikeinse Partij als zijn stafchef in het Witte Huis. Dat heeft Trump zondag bevestigd. De benoeming van Reince Priebus, behorend tot de gevestigde orde van de partij, zou zorgen over de koers van het Witte Huis onder Trump wegnemen. Priebus ligt goed in de verschillende geledingen van de Republikeinse Partij. De andere kandidaat voor de functie was Trumps campagnemanager Stephen Bannon. Het hoofd van het conservatieve Breitbart News verhuist mee naar het Witte Huis en wordt strategisch adviseur.(Telegraaf)…[+]