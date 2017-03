PSG klaagt bij UEFA over verloren duel bij Barça

Tatjana Muskiet

PSG heeft bij de UEFA een klacht ingediend tegen scheidsrechter Deniz Aytekin die de memorabele wedstrijd met Barcelona floot. Dat meldt het Spaanse Marca.

Paris Saint Germain ging na het met 4-0 gewoon thuisduel in de return met 6-1 onderuit waardoor ze werden uitgeschakeld in de Champions League. In een brief doen de Parijzenaren hun beklag over zo’n 10 beslissingen van Aytekin. Als bewijsmateriaal heeft PSG ook een video van het omstreden optreden van de scheidsrechter meegestuurd. (Telegraaf)…[+]