PSV gelijk tegen Franse kampioen Monaco

Tatjana Muskiet

PSV heeft zondag in een oefenwedstrijd in Zwitserland de Franse landskampioen AS Monaco op gelijke hoogte te houden. In Valais wisten beide ploegen niet te scoren. Bij PSV debuteerde de van AZ overgekomen verdediger Derrick Luckassen in de tweede helft als invaller. Marco van Ginkel, die opnieuw van Chelsea wordt gehuurd, sluit later aan bij de selectie van trainer Phillip Cocu. Bij Monaco had oud-Feyenoorder Terence Kongolo een basisplaats. ┬áVoor PSV was het de derde oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Eindhovenaren, die eind juli al aan de slag moeten in de Europa League, wonnen eerder van FC Sion (1-0) en RKC Waalwijk (2-0).(Telegraaf)…[+]