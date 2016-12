Puppy buitgemaakt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Criminelen hebben in de nacht van maandag op dinsdag een puppy bij een woning in Paramaribo gestolen. De vrouw des huizes werd wakker toen zij een gestommel aan de deur hoorde. Ze dacht in eerste instantie dat het een buurtbewoner was. Toen ze hoorde dat de deur werd geforceerd, begreep zij dat het om een inbraak ging en vermoedelijk dieven bezig waren de sloten kapot te maken. Ze schakelde de politie in. De wetsdienaren gingen naar de locatie voor een onderzoek waaruit bleek dat de daders ervandoor waren met een puppy ter waarde van USD 200. Het is niet bekend hoeveel daders het strafbare feit hebben gepleegd…[+]