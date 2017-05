Raadsman vraagt vrijspraak voor verdachte misbruik en kinderpornografie

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De verdediging van Jaswant B vroeg gisteren vrijspraak voor hem. Jaswant B wordt samen met Sangeeta G verdacht van seksuele gemeenschap met een jeugdige en kinderpornografie. Tegen hem is twaalf maanden celstraf waarvan twee voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest met een proeftijd van drie jaar geëist. De raadsman zegt dat Jaswant B vanaf zijn aanhouding ontkent aan de tenlastelegging schuldig te zijn. Hij vroeg de rechter niet mee te gaan met het strafvoorstel en Jaswant B vrij te spreken. Volgens hem heeft het slachtoffer de verdachten opzettelijk willen misleiden. Het slachtoffer solliciteerde bij Sangeeta G en gaf steeds aan dat zij negentien jaar was.

Zij legde een identiteitskaart over waaruit bleek dat zij negentien jaar was. Het slachtoffer leende een identiteitskaart van een vriendin en vervalste die. Het meisje heeft de vervalsing van de identiteitskaart toegegeven. Volgens de raadsman heeft de vervolgingsambtenaar niets gedaan met dit gegeven van gepleegde vervalsing. Hij vraagt zich daarom af of onder bepaalde omstandigheden wel strafbare feiten mogen worden begaan. Hij vindt dat de gedragingen van de verdachten zich niet zouden voordoen indien het slachtoffer geen valse identiteitskaart overlegde. De raadsman zegt dat het slachtoffer zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, waar niet lichtvaardig mee mag worden omgegaan. Hij geeft aan dat Jaswant B vanwege deze zaak in oktober 2015 is ontslagen bij het bedrijf waar hij werkte. Volgens hem ging zijn cliënt ervan uit dat het slachtoffer negentien jaar was. De officier van justitie had acht geslagen op het postuur van het slachtoffer om aan te geven dat het om een minderjarige gaat. De raadsman zegt dat zowel het meisje als de medeverdachte Sangeeta G hetzelfde postuur heeft wat niet betekent dat Sangeeta G een minderjarige is…[+]