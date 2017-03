Ramos breekt verzet van dapper Napoli

Tatjana Muskiet

Napoli is er ondanks een wervelende eerste helft niet in geslaagd om de code van Real Madrid in zijn geheel te kraken. De Italianen zagen Sergio Ramos in de tweede helft met twee doelpunten de wedstrijd keren. Het werd 1-3 voor De Koninklijke. En dat was na de 3-1 zege in het Santiago Bernabeu ruim voldoende voor de ploeg van Zinedine Zidane: 2-6. Napoli begon uitstekend aan het achtstefinaleduel in het eigen Stadio San Paolo. De dappere Italianen zetten Real brutaal onder druk en kwamen in totaal tot elf schoten. Zoveel doelpogingen zag Zidane zijn ploeg sinds zijn aantreden in januari 2016 nog niet incasseren in een eerste helft. (Telegraaf)…[+]