Ranieri trots op Leicester City

Tatjana Muskiet

Leicester City verloor met 2-1 op bezoek bij Sevilla, maar desondanks maakte manager Claudio Ranieri geen ontevreden indruk na het heenduel in de achtste finales van de Champions League. “We wisten dat zijn beter zijn dan wij, vooral in balbezit. We hebben geleden”, zei de Italiaanse trainer tegen de BBC. “Zij toonden kwaliteit, maar wij toonden ons hart. We geloofden erin en gaven niet op. Dat stemt mij tot tevredenheid.” Jamie Vardy maakte het belangrijke uitdoelpunt voor The Foxes. “Tegen het einde waren we rustiger in de counters. Er had nog meer ingezeten. Die goal was erg belangrijk. Het resultaat is nog open. Kasper Schmeichel keepte sterk. Hij stopte een penalty en was een grote steun voor onze verdedigers.”(Telegraaf)…[+]