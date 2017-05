RBT-Paramaribo houdt roofverdachte aan

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Leden van het Regionale Bijstandsteam (RBT) Paramaribo hebben RV (21) in de kraag gevat voor het beroven van een vrouw. RV ontkende na zijn aanhouding iets af te weten van de beroving. Hij verklaart dat hij op de bewuste dag voor een winkel stond. Op een gegeven moment moest hij urineren. Hij rende toen naar een plaats in de omgeving om te urineren en rende weer terug naar de winkel. Vervolgens vertrok hij in een auto samen met enkele vrienden. De omgeving waar hij naar toe was gerend, daar is het slachtoffer beroofd. De vrouw liep samen met een ander op straat. Zij kwamen van een winkel toen zij werden overvallen. Haar Bijbel, een mobiele telefoon en huissleutel werden buitgemaakt. Twee mannen hadden haar beroofd van wie een is aangehouden. Na de aanhouding droeg RBT-Paramaribo de verdachte over aan de ressortpolitie die hem na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering heeft gesteld…[+]