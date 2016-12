Rc toetst inverzekeringstelling verdachte onrechtmatig

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De rechter-commissaris (rc) heeft de inverzekeringstelling van een man die ervan werd beschuldigd een ander in het district Wanica te hebben opgelicht, onrechtmatig getoetst. Advocaat Murwin Dubois bevestigt dit. Hij zegt aan de krant dat zijn cliënt was voorgeleid bij de rc, waarbij hij aanvoerde dat er geen sprake was van oplichting.

Hij gaf aan dat er sprake was van een overeenkomst tussen de verdachte en de aangever over een geldlening, waarbij duidelijk werd afgesproken dat indien het beslag van de bankrekeningen zou worden opgeheven het geleende geld terugbetaald zou worden. Dubois heeft op basis van de overeenkomst kunnen overtuigen dat de aangifte geen gronden heeft om op te steunen. De aangever deed aangifte dat hij benadeeld was voor SRD 20.000. Hij gaf daarbij aan dat de verdachte hem had benaderd dat hij miljoenen SRD, USD en euro op de bank had. Hij wachtte totdat dit geld zou worden vrijgemaakt. De man hield de aangever voor dat hij samen met hem een bedrijf zou beginnen als zijn geld zou worden vrijgemaakt. Ook zou de aangever bij hem een baan kunnen vinden. De benadeelde gaf hem daarom steeds geld. De verdachte nam hem een paar keren mee naar een kantoor om geldzaken te doen. Van de man moest hij op de gang van het kantoor wachten. De verdachte ging alleen naar binnen en kwam daarna zonder een kwitantie terug…[+]